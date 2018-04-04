شقيق ضحية "حادث القطامية": "كان بيدور على لقمة عيشه رجع جثة"

عبر روماني سمير، شقيق أحد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس بطريق "القطامية - العين السخنة"، عن حزنه على وفاة شقيقه في الحادث، قائلًا: "يرضي ربنا يروح يدور على لقمة عيشه يرجع جثة".

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "عاوز أرفع قضية على الشركة اللي كان فيها أخويا، لإنها شركة...".

وقال هاني ياسر، أحد شهود العيان، إن الأتوبيس كان قادمًا من منطقة شبرا الخيمة، وكان يحاول الهروب من الكمين فنزل على طريق المحاجر، حيث يسير سائقي الميكروباصات بسرعات جنونية واصطدم بأحدها".