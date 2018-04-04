"صحة الفيوم": إضافة 4 مواقع جديدة في حملة الكشف عن "فيروس سي"

قالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، إنه تم إضافة 4 مواقع جديدة بـ4 مراكز طبية، للاشتراك في حملة الكشف عن فيروس سي، والأمراض غير المعدية، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (مصر خالية من فيروس سي 2020).

وأضافت وكيل الوزارة، في بيان صحفي، مساء أمس، خلال مرورها على المركز الطبي بطامية، يرافقها الدكتور محمد عبدالتواب، مدير الرعاية الأساسية، وربيع السيد، مشرف الطوارئ، لمتابعة حملة الكشف عن فيروس "سي"، والأمراض غير المعدية.

وتابعت، أن المراكز الطبية المضافة حديثا، هي مركز طبي كيمان فارس ببندر الفيوم، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي طامية، ومركز طبي إطسا، بالإضافة إلى 3 مواقع موجودة بالفعل، منذ فبراير الماضي، وهي كحك بحري بمركز يوسف الصديق، ومنشأة عبد الله، وكفور النيل بمركز الفيوم، وتجرى جميع التحاليل اللازمة للمرضى، ويتم صرف العلاج أيضا من موقع الحملة، والتي تستهدف المواطنين من عمر 18 الى 59 سنة.