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الوطن

هاني رمزي: سعد أردش كان مرعب وعرض عليا أكون معيد ورفضت

اليوم AM 04:32
كتب: ضحى محمد
هاني رمزي: سعد أردش كان مرعب وعرض عليا أكون معيد ورفضت

هانى رمزى

قال الفنان هاني رمزي، إنه يبحث عن الشيء الجيد في اَي عمل، لأنه تعلم على كبار الفنانين من بينهم سعد أردش، والذي كان له طلة عظيمة ومخيفة، وكان له تأثير كبير في شخصيتي بسبب حرصه على تخريج دفعات ملتزمة.

وأضاف رمزي خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الأربعاء، أن "الفنان سعد أردش عرض علي أن أكون معبد في معهد الفنون المسرحية ولكنى رفضت، بسبب المدة الكبيرة التى درستها في كلية التجارة والمعهد".

وتابع رمزي "لم أكن أستطيع أن أتحمل الدراسة لكي أكون أستاذا بالمعهد أو معيدا".

 

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