رئيس "المصريين الأحرار": التعليم الفني لن يتقدم سوى بإدراك قيمته

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إن التعليم الفني لن ينمو سوى بإدراك قيمته وانتهاء العبارات التي أدت لتشويه المجتمع مثل "الجنيه غلب الكارنيه".

وأضاف "خليل" في تصريحات صحفية، أن الحزب السياسي دوره التواجد بالشارع والاتساق معه والذي يمثل مرآة لمعرفه توجهات الناس ومقياس الحزب الحقيقي بتواجده مع المواطنين ليس من خلال بيانات أو مكاتب أو اقتصادر دوره على الاستوديوهات فحسب.

وأكد أن الشعب المصري، أذكى شعوب العالم ويليه مباشرة الصيني لأنهم يسيرون على نظام، ودول كاليابان وكوريا الجنوبية رغم نقص مواردها تعتمد على العنصر البشري ما يساعدها في تحقيق النهضة.

وعن مشكلة التعليم، قال: "إن مشكلة التعليم في المنهج والمعلم وأن المنظومة تحتاج إلى ثورة لا تعتمد على الحفظ فقط، كما هو متبع ولاسيما أن آليات التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديث توفر جهد التخزين والحفظ".

وأوضح أن روشته علاج منظومة التعليم يجب اعتمادها على البحث عن المعلومة وتحليل المعلومات للوصول إلى نتائج والعمل على التطبيق وهو ما يجب اتباعه في العملية التعليمية، ما يساهم في التفوق في مجالات التعليم وتلافي أزمة تسرب أسئلة الامتحانات أو الغش.