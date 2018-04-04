أسامة كمال يحرج هاني رمزى: "هل سلمتم مكافأة لصاحب اسم قسطي بيوجعني"

قال الفنان هانى رمزى، إن دوره فى فيلمه الجديد "قسطى بيوجعنى" إنه جديد عليه ولأول مرة يقدم شخصية محصل أقساط، ويرى ويتعامل مع فئات مختلفة من المجتمع، وهو فعلاً فيلم "يوجع" ويرصد معاناة كثير من الناس.

وأضاف رمزي خلال حواره مع أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "DMC"، أن "الفيلم كان اسمه قسط مريح، وقمنا بإجراء مسابقة على السوشيال ميديا، لاختيار أفضل اسم للفيلم"، مشددا على أن هناك بعض الفتيات هن من اقترحن الاسم وتسلمت جائزة من منتج الفيلم، مشيرا إلى أن الأسم على وزن "وسطي بيوجعني".

وقام أسامة كمال بإحراج هاني رمزي على الهوا قائلا: "هل تم حصول الفتاة على الجائزة؟".

وضحك هاني رمزي على الهواء قائلا "إحنا لا نخدع أحد والمنتج بلغني أنه سلم المكافأة للفتاة، إلا لو المنتج بيخدعنا".

ويجسد رمزي دور "أكمل"، محصل الأقساط الذى يستغله ذوو النفوذ فى تحصيل أقساط من الفقراء ومن الأغنياء أيضاً، ويرى كثير من فئات المجتمع المهمشة ومن يتم حبسهم بسبب عدم رد المبالغ والكمبيالات لعدم قدرتهم على السداد، ويرى أيضاً ذوو النفوذ ومن يتحكمون فى هذه الفئة المهمشة.