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الوطن

استشاري نفسي: متخصص علم نفس هو من أسس "الحوت الأزرق" ويستهدف المراهقين

منذ 32 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
استشاري نفسي: متخصص علم نفس هو من أسس "الحوت الأزرق" ويستهدف المراهقين

لعبة الحوت الأزرق

قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن لعبة الحوت الأزرق أسسها أحد المتخصصين في علم النفس وهي تستهدف الشباب في فترة المراهقة.

وأضافت عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه من الممكن أن يكون المراهق في هذه الفترة يميل للمشاعر الاكتئابية، لافتة إلى أن هذا المتخصص استطاع بالفعل اختيار الفئة التي ستقوم بهذه اللعبة.

وأشارت إلى أن اللعبة تدار على مدار 50 يوما ويكفي 21 يوما لبرمجة عقل المراهق عليها وتغيير أسلوب ونظام حياته من أجلها، مضيفة أنها بعد أن تسبب للمراهق الاكتئاب يستطيع بعدها أن يكون مهيأ لأوامر هذه اللعبة.

وتابعت عبد العظيم أن فكرة الانتحار واردة مع مرور الـ50 يوما للعبة بعد أن تكون سيطرت تماما على المراهق وجعلته يقوم بتنفيذ كل أوامر اللعبة.

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