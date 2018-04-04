المتحدث باسم "التعليم" يكشف تفاصيل وفاة طالبة مدرسة بورسعيد بالزمالك

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن قيادات الوزارة قدموا خالص العزاء لأسرة الطفلة نوارن طالبة مدرسة بورسعيد بالزمالك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة" المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي" إن نواران كانت موجودة في المدرسة حتى يوم الثلاثاء وحضرت مجموعة تقوية ثم ذهبت لمستشفى خاص يوم الخميس وأن التقرير الطبي أثبت أن لديها تسمم في الدم غير معدي.

وأوضح خيري أن وزير التربية والتعليم أمر بالاتصال بوزير الصحة لتشكيل لجنة لمعرفة سبب الوفاة وأن اللجنة أقامت ندوة مع أولياء الأمور لطمأنتهم على حالة أبنائهم.