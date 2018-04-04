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الوطن

محامي أبو تريكة: تصريحات مرتضى منصور عن موكلي تخالف الحقيقة

منذ 37 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محامي أبو تريكة: تصريحات مرتضى منصور عن موكلي تخالف الحقيقة

مرتضى منصور

انتقد المستشار محمد عثمان، محامي اللاعب السابق محمد أبو تريكة، حديث الإعلام عن أبو تريكة، موضحًا أن ما يقوم به الإعلام ضد مصلحة المحاكم ويؤثر على حكم القضاء.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء،: "علينا أن نحترم ما يصدره القضاء، ولا نتحدث عن قضية أبو تريكة لأنها مدرجة بالمحاكم"، متابعًا: "أنا مش فاهم إيه سبب الحملة الإعلامية الشوعاء ضد أبو تريكة".

وأكد أن تصريحات مرتضى منصور عن أبو تريكة تجافي الحقيقة، وأنه لا يوجد سند في الأوراق عن مساندة أبو تريكة لاعتصام رابعة، لافتًا إلى أن لجنة التحفظ امتنعت عن تحفظ أموال أبو تريكة.

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