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الوطن

مظهر شاهين يناشد النائب العام السماح لحمدي الفخراني بحضور جنازة نجله

منذ 13 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مظهر شاهين يناشد النائب العام السماح لحمدي الفخراني بحضور جنازة نجله

حمدي الفخراني

ناشد الشيخ مظهر شاهين النائب العام، بوقف الحكم الصادر ضد البرلماني السابق حمدي الفخراني لحين الانتهاء من إجراءات النقض، وحتى يتمكن من حضور جنازة نجله الذي انتحر.

وأضاف في برنامجه "الشارع المصري" المذاع عبر فضائية "HBC"، أنه يشهد للفخراني بمواقفه الوطنية ضد الإخوان وكان يحمل روحه على كتفه لمواجهة الجماعة الإرهابية.

وكانت أسرة البرلماني السابق حمدي الفخراني، اكتشفت انتحار نجلها "خالد" 18 عامًا، مشنوقًا داخل غرفة نومه في منزل العائلة، وتبين من المعاينة الأولية قيام الشاب بشنق نفسه داخل غرفة نومه في منزل العائلة لمروره بأزمة أسرية نفسية حادة دفعته للانتحار والتخلص من حياته.

 

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