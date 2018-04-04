حقوق الإنسان بالبرلمان: مواجهة أبوتريكة لقضاياه أفضل من البقاء بقطر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رموز الكرة المصرية يجب أن يقفوا بجانب الدولة عندما تناديهم.

وأشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بتاريخ القوة الناعمة المصرية، التي وقفت بجانب مصر كثيرًا، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يكون أبو تريكة واحدًا منهم.

وتابع: "أبو تريكة من أفضل اللاعيبة في الحياة المصرية، ولكن هو فين من ظروف الدولة المصرية، وكان يستوجب عليه العودة لبلده ومواجهة القضايا أشرف من البقاء في قطر".