"الأرصاد": طقس معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا متكاثرة على جنوب سيناء مع فرصة لسقوط الأمطار هناك.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى مصر الوسطى مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق المكشوفة كما تنشط على شرق البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ26 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 16 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: