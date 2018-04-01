الأرصاد: طقس معتدل اليوم على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ27 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 14 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: