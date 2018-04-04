الأسهم الأوروبية تنخفض مع تأثر المعنويات بالمخاوف التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم، متأثرة بتجدد المخاوف بشأن التجارة العالمية، بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية فرض رسوم جديدة على منتجات صينية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعدما كان مستقرا عند الفتح مع انخفاض معظم القطاعات.

وكان قطاع التكنولوجيا الأوروبي الأسوأ أداء حيث انخفض 0.8% بسبب استمرار المخاوف بشأن فرض قيود تنظيمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وجرى تداول العقود الآجلة للمؤشر ناسداك بانخفاض 0.9% بعدما انتعش المؤشر ليل الثلاثاء.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم القطاعين المالي والصناعي.

وكان سهم "دبليو.بي.بي" البريطانية للإعلان من أكثر الأسهم انخفاضا حيث نزل 3.2% بعدما قالت الشركة إنها تجري تحقيقا وذلك ردا على مزاعم بسوء السلوك الشخصي بحق رئيسها التنفيذي مارتن سوريل الذي نفى ارتكاب أي جرم.

وكان سهم جرينكه الألمانية لاستشارات التأجير الأفضل أداء حيث صعد نحو 5.9% بعد إفصاح إيجابي للربع الأول.