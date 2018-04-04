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الوطن

حماية المستهلك للمواطنين قبل شم النسيم: اغسل البيض جيدا

منذ 25 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
حماية المستهلك للمواطنين قبل شم النسيم: اغسل البيض جيدا

حماية المستهلك ينصح المواطنين قبل شم النسيم : اغسل البيض جيدا

وجه جهاز حماية المستهلك 5 نصائح للمستهلكين لتناول البيض بمناسبة أعياد شم النسيم، مطالبا خلال رسالته بتناول البيض حيث إنه غني بالعناصر الغذائية المهمة.

وقال الجهاز في تعليماته المنشورة على موقع الجهاز الإليكتروني، الأتي :

1- عند شراء البيض يجب فحص البيض ظاهريًا، والتأكد من أن تكون القشرة سميكة وصافية اللون وذات ثقل ولا يوجد بها أي شروخ ويفضل أن تكون خشنة.

2- يحفظ البيض في الثلاجة في المكان المخصص له وتوضع البيضة على طرفها المدبب حتى لا يختلط الصفار بالبياض.

3- يجب غسل البيض جيدًا قبل استعماله.

4- يراعى سلق البيض جيدًا للقضاء على الميكروبات مع مراعاة إضافة قليل من الخل أو الملح لماء السلق لضمان سلامة قشرة البيض من الشرخ أثناء عملية السلق.

5- عند تلوين البيض يراعى استعمال الألوان الطبيعية مثل "الكركديه - البنجر - قشر البصل - البقدونس.. وغيرها".

 

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