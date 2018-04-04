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الوطن

افتتاح معرض الربيع السنوي للزهور ونباتات الزينة بالبحيرة

منذ 25 دقيقة
كتب: الوطن
افتتاح معرض الربيع السنوي للزهور ونباتات الزينة بالبحيرة

محافظ البحيرة تفتتح معرض الربيع السنوي للزهور ونباتات الزينة

افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم، معرض الربيع السنوي للزهور ونباتات الزينة ومنتجات التربية الزراعية، الذى نظمته مدارس التعليم العام الثانوي والإعدادي والإبتدائي بكل الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وذلك بمدرسة أحمد عفت الإعدادية للبنات بدمنهور.

وضم المعرض العديد من الصناعات الغذائية من المربات بأنواعها والشراب الطبيعي والمخللات ومنتجات الألبان بأنواعها المختلفة وعسل النحل، كما ضم المعرض منتجات التربية الزراعية وجميع النباتات المزهرة والصبار والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الظل والزينة والحوليات والنخيل.

وأشادت محافظ البحيرة، بمستوى وجودة المعروض من المنتجات وجميعها من إنتاج طلبة وطالبات المدارس تحت إشراف الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية وتوجيه عام التربية الزراعية.

ووجهت المحافظ، باستمرار تنظيم تلك المعارض على مدار العام الدراسي، لتوفير منتجاتها أمام الجمهور بالأسعار الاقتصادية المناسبة.

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