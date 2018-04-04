17 أبريل.. نهاية الحق في كوبون "التوفيق للتأجير التمويلي"

قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في كوبون التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس لحامل السهم حتى جلسة 17 أبريل 2018.

وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر توزيع الكوبون بواقع 0.57 جنيه للسهم، اعتبارا من 22 أبريل الجاري.

وأقرت الجمعية العامة العادية لـ"التوفيق للتأجير التمويلي" توزيعات بقيمة 45.7 مليون جنيه على المساهمين بواقع 57 قرشا للسهم عن 2017.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 57 قرشاً للسهم عن 2017.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 200 مليون جنيه، موزعاً على 80 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم.