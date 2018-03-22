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الوطن

محافظ أسيوط يكرم الفائزات بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة السبت

منذ 17 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
محافظ أسيوط يكرم الفائزات بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة السبت

محافظ أسيوط

يكرم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة في احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة السبت المقبل بمناسبة "عيد الأم".

وقال المحافظ إن الأم المصرية عامة والأسيوطية خاصة سجلت ومازالت تسجل بأحرف من نور تاريخ من التضحيات والكفاح والنضال وهو ما يظهر جليًا في المواقف الصعبة التي تقف أمام أفراد الأسرة مشيراً إلى تكريم عدد من هؤلاء الأمهات لتضحياتهم وكفاحهن مع أسرهن وتربية أبنائهن رغم الظروف الصعبة لهن، مقدما التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيدهن.

وأوضحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن 39 أما قدمت بمسابقة الأم المثالية حيث تم استبعاد 20 منهن لعدم انطباق الشروط عليهن لافتة إلى عرض باقي القصص على اللجنة التي تم تشكيلها لذلك لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة مؤكدة على رحلة العطاء التي تقوم بها الأم في تربية أبنائها وتعليمهم حتى استطاعت التغلب على المشاكل والعقبات التي تواجهها.

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