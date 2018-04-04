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الوطن

رئيسة وزراء بريطانيا تهنئ السيسي بإعادة انتخابه: نتطلع لتطوير العلاقات

منذ 53 دقيقة
كتب: سماح حسن
رئيسة وزراء بريطانيا تهنئ السيسي بإعادة انتخابه: نتطلع لتطوير العلاقات

السيسي وتيريزا ماي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيسة الوزراء البريطانية وجهت التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، متمنية التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامه.

كما أعربت "ماي" عن تطلعها لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب من جانبه عن تقديره لرئيسة الوزراء البريطانية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع بريطانيا على الأصعدة المختلفة خلال الفترة القادمة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، مشيرًا إلى ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة وتعاون مثمر.

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