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الوطن

نائب الرئيس اليمني يثمّن دعم دول التحالف العربي لبلاده عسكريا وسياسيا

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
نائب الرئيس اليمني يثمّن دعم دول التحالف العربي لبلاده عسكريا وسياسيا

ارشيفية

ثمّن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، الموقف الأخوي لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من مساندة في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وأشاد وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في سبيل تحرير اليمن وإنهاء الانقلاب، ضمن اتصالات يجريها مع القادة الميدانيين للاطلاع على سير المعارك.

وقال إن "حادثة تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ‎ميناء الحديدة يؤكد استمرار تهديد الانقلابيين الحوثيين لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، وأن السبيل الوحيد هو عودة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية".

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