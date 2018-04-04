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الوطن

موسى مصطفى عن موقفه من "رئاسية 2022": "ممكن اترشح بقى عندي خبرة"

منذ 21 دقيقة
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى عن موقفه من "رئاسية 2022": "ممكن اترشح بقى عندي خبرة"

موسى مصطفى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب الغد، إنه سيكرر الترشح للانتخابات الرئاسية 2020 إذا استطاع ممارسة دور ملحوظ وأداء سياسي مميز، وإذا كان هناك تفاعلًا مع الحزب في المرحلة المقبلة.

أشار موسى، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن حزب الغد سيتواجد فى الشارع السياسي بكثافة، ويستعد حاليا لانتخابات المحليات ومجلس النواب المقبلتين.

وأضاف موسى أن الانتخابات الرئاسية أعطت الحزب فرصة كبيرة، للاقتراب من الجماهير وقدمته في ثوب جديد، مشيرًا إلى أنه شعر بتفاعل الجماهير مع الحزب والانتخابات.

وتابع: "نسعى لبناء حياة حزبية وسياسية قوية، وكسبنا من الانتخابات الرئاسية بناء مؤسسة حزبية محترمة وحصلنا على خبرة عالية".

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