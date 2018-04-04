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الوطن

موسى مصطفى: الإعلام وقف بجانبي أكثر من اللازم أثناء الانتخابات

منذ 36 دقيقة
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى: الإعلام وقف بجانبي أكثر من اللازم أثناء الانتخابات

موسى مصطفى

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس رئيس الغد، بالتغطية الإعلامية أثناء الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحاول التشكيك في الانتخابات الرئاسية وسيرد على هذا التشكيك.

وأضاف "موسى"، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس": "الإعلام المصري وقف معايا أكتر من اللازم أثناء الانتخابات، وتعاملنا إعلاميًا بطريقة مميزة".

واستطرد أن قناة الجزيرة والقنوات الأجنبية حاولت التصيد في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه رفض مقابلتهم، وكلف محامين لمقاضاة قناة الجزيرة للرد على إساءتها، مضيفًا أن الإخوان تتربص بالدولة المصرية، وكانت تتربص بالانتخابات الرئاسية، ونشرت أكاذيب عنه، أثنا ترشحه للانتخابات الرئاسية.

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