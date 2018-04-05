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الوطن

عمرو أديب: "3 دول غير عربية تتحكم في مصير سوريا.. مساء الخير يا دولة"

منذ 52 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
عمرو أديب: "3 دول غير عربية تتحكم في مصير سوريا.. مساء الخير يا دولة"

الاجتماع الثلاثي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن 3 رؤساء غير عرب وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني اجتمعوا، الأربعاء "يا عرب"، لبحث مصير سوريا.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن العرب غير موجودين بمشهد مصير سوريا، مضيفًا: "إحنا فين يا جماعة.. إحنا فين كعرب؟.. ده مشهد مؤلم.. مساء الخير يا دولة".

وأشار أديب إلى أن الثلاث زعماء قسموا ما يحلوا له بالنسبة لسوريا وحسب ما تحتاجه مصالح كل دولة منهم.

وتابع أديب: "ترامب أما شاف كده قالهم أنا كنت من 3 أسابيع قايل أنا هامشي من سوريا الوقت أنا قاعد قالوله طب عاوز إيه قالهم أنا سبولي الحتة دي هاخدها".

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