فاروق الباز: عبدالناصر عين وزير للتعليم العالي لم يدخل الجامعة أصلا

قال عالم الجيولوجيا المصري الدكتور فاروق الباز، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت لديه رؤية لكل المشاكل في مصر وكان يعرف طريقة حلها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" أن الرئيس السادات كان يأمل في غزو الصحراء لأنه تيقن أن الوادي لن يسع المصريين لزيادة عددهم.

وأكد الباز على أن الرئيس السادات طلب منه إعداد دراسة استكشافية للصحراء الغريبة وأنه رافقه هو مجموعة من الجيولجيين لمدة أسبوعين في جولة بالطائرة في الصحراء الغربية.

وأوضح الباز أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أدخل الفكر الاشتراكي البلاد وهو أول من جعل المناصب لأهل الثقة لا لأهل الخبرة، وأنه عين كمال الدين حسين وزيرًا للتعليم العالي رغم أنه لم يدخل جامعة أصلا.