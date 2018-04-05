محافظ البحر الأحمر يستعرض التصور المبدئي لخطة تطوير الطرق الداخلية

استعرض اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، التصور المبدئ لخطة تطوير وفتح طرق داخلية جديدة بمدينة الغردقة لخدمة المواطنين، وتخفيف الضغط الواقع على شارع النصر بالمدينة، تيسيرا للحركة المرورية بمدينة الغردقة، وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة.

وعرض الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس، الشكل الأولي للمخطط والرسومات الهندسية لتلك الطرق، حتى يتم عرضها على المحافظ للبدء في التنفيذ.

وأكد المحافظ أنه يعمل دائما من أجل تطوير مدينة الغردقة عن طريق خلق شوارع وطرق جديدة بها، موجها بتوسيع شارع المسجد القطري المؤدي إلى ميدان "أكا"، وجعله اتجاها واحدا مع توفير حارة للمشاة وحارة أخرى لهواة راكبي الدراجات الهوائية.

وأصدر تعليماته بتجهيز الشوارع الجانبية حيث يتم الاعتماد عليها خلال عملية تطوير الشوارع الرئيسي، وكذلك تطوير شارع المطار خلف فرق الأمن، وإزالة الجزيرة الوسطى وضمها إلى الشارع الرئيسي، وعمل مخرج عرضي من شارع المطار إلى شارع الكهف، موضحا أن العمل على تحويل الطرق اتجاها واحدا يزيد من السيولة المرورية داخل المدينة، ويساعد على تجنب التكدسات المروية المستقبلية باعتبار الغردقة مدينة جاذبة للسكان.

يذكر أيضا أن الطرق الداخلية التي يتم فتحها وتطويرها تشمل الطريق المؤدى إلى شارع المطار خلف فرق الأمن، وسيكون اتجاها واحدا، وفتح طريق خلف المستلزمات السياحية، إبتداء من فرق الأمن، وحتى شارع الكهف، وسيكون اتجاهين مع تطوير الشوارع الجانبيه به، وكذلك فتح طريق خلف مستشفى البحر الأحمر، موازي لسور القوات المسلحة وربطه بمنطقة أبونواس وسيكون اتجاهين، وتحويل الطريق المؤدى إلى ميدان "أكا" أمام المسجد القطري إلى اتجاه واحد فقط، وتحويل طريق أبو نواس خلف المسجد القطرى إلي اتجاه واحد فقط.

وحضر اللقاء اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، والعقيد حسام وكيل إدارة المرور.