موجز الثالثة عصرا| تشييع جنازة خالد توفيق وتأجيل محاكمة "داعش الصعيد"

تنشر "الوطن" موجز الثالثة عصرا، حيث شيع الآلاف من أبناء ومواطني مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، جثمان الروائي أحمد خالد توفيق، الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة والحميات بكلية الطب بجامعة طنطا، في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد السلام بمنطقة المرشحة، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

فيما قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل جلسة محاكمة 66 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش"، والمعروفين إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، لجلسة 7 مايو لتقرير البحث الاجتماعي.

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تأجيل محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد" لـ7 مايو

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تشييع جثمان "العراب" وسط غياب الأدباء وحضور الأطباء والمحبين