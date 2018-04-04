موجز 3 صباحا| "المصريين الأحرار" يتحدث عن التعليم الفني.. وطقس اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إن التعليم الفني لن ينمو سوى بإدراك قيمته وانتهاء العبارات التي أدت لتشويه المجتمع مثل "الجنيه غلب الكارنيه".

وأضاف "خليل" في تصريحات صحفية، أن الحزب السياسي دوره التواجد بالشارع والاتساق معه والذي يمثل مرآة لمعرفه توجهات الناس ومقياس الحزب الحقيقي بتواجده مع المواطنين ليس من خلال بيانات أو مكاتب أو اقتصادر دوره على الاستوديوهات فحسب.

وأكد أن الشعب المصري، أذكى شعوب العالم ويليه مباشرة الصيني لأنهم يسيرون على نظام، ودول كاليابان وكوريا الجنوبية رغم نقص مواردها تعتمد على العنصر البشري ما يساعدها في تحقيق النهضة.

وعن مشكلة التعليم، قال: "إن مشكلة التعليم في المنهج والمعلم وأن المنظومة تحتاج إلى ثورة لا تعتمد على الحفظ فقط، كما هو متبع ولاسيما أن آليات التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديث توفر جهد التخزين والحفظ".

وأوضح أن روشته علاج منظومة التعليم يجب اعتمادها على البحث عن المعلومة وتحليل المعلومات للوصول إلى نتائج والعمل على التطبيق وهو ما يجب اتباعه في العملية التعليمية، ما يساهم في التفوق في مجالات التعليم وتلافي أزمة تسرب أسئلة الامتحانات أو الغش.

من جهة أخرى، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس لطيف، اليوم الأربعاء، على السواحل الشمالية معتدل على محافظات الوجه البحرى والقاهرة حتى محافظات شمال الصعيد.

وأشار الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس بارد خلال الليل على كافة الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متناثرة على جنوب سيناء مع فرصة لسقوط الأمطار هناك، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى مصر الوسطى مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما تنشط الرياح على شرق البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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رئيس "المصريين الأحرار": التعليم الفني لن يتقدم سوى بإدراك قيمته