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الوطن

كهرباء الإسكندرية تنهي صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية

منذ 41 دقيقة
كتب: الوطن
كهرباء الإسكندرية تنهي صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية

أعمدة الإنارة

أنهت شركة كهرباء الإسكندرية، أعمال صيانة الأعمدة بشارع قنال المحمودية، وقامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق من خلال إدارة الكهرباء وقطاع الإضاءة العامة بالكشف على كشافات الإضاءة، التي تم تغييرها مطلع الأسبوع من الصوديوم إلى كشافات ليد الموفرة للكهرباء، وذلك بطريق 14 مايو من جرين بلازا حتى ديوان عام المحافظة بالطريق الزراعي السريع.

وأصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تعليمات لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالاهتمام بالإضاءة العامة بالطرق، وإنارة الشوارع الجانبية والداخلية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وكذا الاهتمام باستخدام كشافات الليد الموفرة للطاقة، لرفع المعاناة عن المواطنين.

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