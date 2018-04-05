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الوطن

تحرير 454 قضية مرافق وإشغالات و49 قضية تموينية في حملة بشوارع الغربية

منذ 31 دقيقة
كتب: الوطن
تحرير 454 قضية مرافق وإشغالات و49 قضية تموينية في حملة بشوارع الغربية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من تحرير 454 قضية مرافق وإشغالات و49 قضية تموينية في حملة بشوارع طنطا والمحلة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن، لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء زكريا عباس، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 49 قضيه متنوعه، بينما في مجال ضبط  قضايا المرافق العامة، تم ضبط عدد 454 قضيه متنوعه، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

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