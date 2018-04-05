ضبط لحوم وأسماك فاسدة في حملة تموينية بالقناطر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية، برئاسة رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بالتعاون مع الإدارة البيطرية، و الإدارة التموينية، والصحة بالقناطر الخيرية، وشرطة البيئة، والمسطحات المائية، حملة تموينية مكبرة على محال وثلاجات بيع اللحوم والأسماك الغير صالحة للإستخدام الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مركب محمل بعدد "3 جرادل" سمك مملحة بإجمالي 9 كجم تقريباً جاري بيعها للجمهور ناحية منطقة باسوس، وبالكشف عليها تبين أنها تنبعث منها رائحة غير طبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط صاحب ثلاجة تبريد وتجميد بعزبة عريوط ناحية باسوس وبداخلها 200 كجم لحوم مجمدة مستوردة و60 كجم دواجن، وبالكشف عليها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وصاحب محل بيع الأسماك بشارع 14 بالقناطر الخيرية وبداخله 30 برميل خشب معبأة بأسماك مملحة بإجمالي 150 كجم، و بالكشف عليها تبين أنها تنبعث منها رائحة غير طبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

وشارك في الحملة كلا من: سمر إمام مساعدة رئيس المجلس، المقدم ناصر رزاز مباحث شرطة البيئة والمسطحات، مسئولي الإدارة البيطرية والإدارة التموينية، الصحة بالقناطر الخيرية، وقوة من شرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة المعاونة.

وأعلن رئيس مجلس مدينة القناطر، استمرار الحملات التفتيشية على محلات بيع السلع، تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بضرورة شن حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة، لمكافحة ظاهرة الغش التجاري، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.