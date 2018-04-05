تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. "الأوقاف" تحشد منابرها للحديث عن رعاية الأيتام

منذ 12 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي
غدا.. "الأوقاف" تحشد منابرها للحديث عن رعاية الأيتام

د. مختار جمعة - وزير الأوقاف

تحشد وزارة الأوقاف منابرها على مستوى الجمهورية، وعددها 120 ألف منبر، غدا، للحديث عن رعاية الأيتام باعتباره واجبا دينيا ومجتمعيا، في ذكرى يوم اليتيم.

ونشرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، الخطبة الموحدة والتي يلزم بها الائمة غدا، وقالت في بيانها: تؤكد الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة. 

نص الخطبة:

http://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2018/03/1439-07-03.pdf

 

أخبار متعلقة

خصم بدل صعود منبر لإمام مسجد في بني سويف: "خالف الخطبة الموحدة"

خصم بدل صعود منبر لإمام مسجد في بني سويف: "خالف الخطبة الموحدة"
"أوقاف الإسكندرية" توجه قافلة دعوية لأداء الخطبة الموحدة في مساجد الرمل

"أوقاف الإسكندرية" توجه قافلة دعوية لأداء الخطبة الموحدة في مساجد الرمل
وزير الأوقاف : لن نتراجع عن الخطبة الموحدة

وزير الأوقاف : لن نتراجع عن الخطبة الموحدة
الأوقاف تنشر نص الخطبة الموحدة للجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص الخطبة الموحدة للجمعة المقبلة
"الوطن" تنشر نص الخطبة الموحدة للجمعة المقبل

"الوطن" تنشر نص الخطبة الموحدة للجمعة المقبل
الأوقاف تعاقب إمام عمرو بن العاص لخروجه عن الخطبة الموحدة

الأوقاف تعاقب إمام عمرو بن العاص لخروجه عن الخطبة الموحدة
ننشر نص الخطبة الموحدة لعيد الفطر المبارك

ننشر نص الخطبة الموحدة لعيد الفطر المبارك
"محاسبة النفس" موضوع الخطبة الموحدة بمساجد أسيوط

"محاسبة النفس" موضوع الخطبة الموحدة بمساجد أسيوط

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

رابطة الأزهر: جوائز مالية وعمرة للفائزين بمسابقة القرآن الدولية

رابطة الأزهر: جوائز مالية وعمرة للفائزين بمسابقة القرآن الدولية

ضبط عاطل بحوزته 100 قرص مخدر وطبنجة بمطروح

ضبط عاطل بحوزته 100 قرص مخدر وطبنجة بمطروح

بدء فاعليات المؤتمر الطبي للطفيليات بجامعة الأزهر

بدء فاعليات المؤتمر الطبي للطفيليات بجامعة الأزهر

تعرف على السيرة الذاتية لهشام عزمي رئيس دار الكتب الجديد

تعرف على السيرة الذاتية لهشام عزمي رئيس دار الكتب الجديد

غدا.. مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

غدا.. مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل