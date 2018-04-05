غدا.. "الأوقاف" تحشد منابرها للحديث عن رعاية الأيتام

تحشد وزارة الأوقاف منابرها على مستوى الجمهورية، وعددها 120 ألف منبر، غدا، للحديث عن رعاية الأيتام باعتباره واجبا دينيا ومجتمعيا، في ذكرى يوم اليتيم.

ونشرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، الخطبة الموحدة والتي يلزم بها الائمة غدا، وقالت في بيانها: تؤكد الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

نص الخطبة:

http://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2018/03/1439-07-03.pdf