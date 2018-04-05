بدء فاعليات المؤتمر الطبي للطفيليات بجامعة الأزهر

بدأت اليوم فاعليات المؤتمر الطبي الثاني لأقسام الطفيليات الطبية بكليات طب الأزهر "بنين القاهرة – بنات القاهرة – أسيوط – دمياط" تحت عنوان "الأمراض الطفيلية والأمراض المعدية التحديات والجوانب الإبداعية"

وقال الدكتور خيري عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم الطفيليات الطبية بطب بنين القاهرة، إن المؤتمر الثاني يقام بالتعاون مع أقسام الطفيليات بكليات طب الأزهر الـ4، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد سليم، عميد طب بنين القاهرة، والدكتور مجدي الدهشان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة لرؤساء أقسام الطفيليات الطبية بكليات طب الأزهر الـ4.

وأوضح رئيس قسم الطفيليات الطبية، أن المحاور الأساسية لهذا المؤتمر تدور حول استخدام التقنيات العلمية الحديثة مثل النانوتكنولوجي وال بي سي آر كوسائل حديثة في تشخيص الأمراض الطفيلية والأمراض المعدية وكذلك الطرق الحديثة المستخدمة في علاج تلك الأمراض التي تصيب الإنسان مباشرة أو تنتقل إليه عن طريق الحيوانات والتي لها آثار ضارة على صحة الإنسان وتهدد حياة الملايين من البشر.

وأشار إلى أن هذه الأمراض تمثل تحديات ضخمة أمام الحكومات المتعاقبة وتتكبد تلك الحكومات خسائر مالية كبيرة لتشخيصها وعلاجها وأيضا تؤثر بطريقة غير مباشرة على الإنتاج العام بالدولة حيث إن المصابين بالأمراض الطفيلية والأمراض المعدية تقل الكفائة لديهم على العمل، موضحا أن المؤتمر يسعى جاهدا للخروج بتوصيات مفيدة من خلال الأبحاث العلمية التي يناقشها المؤتمر.