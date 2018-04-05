"الصحفيين" تفتح باب الترشيح لشعبة المحررين البرلمانيين

قررت نقابة الصحفيين فتح باب الترشيح لشعبة المحررين البرلمانيين يوم الثلاثاء 10 أبريل حتى الخميس 12 أبريل 2018، على أن يتم تلقي الطعون والتنازلات من يوم السبت 14 أبريل حتى الاثنين.

وقال بيان للنقابة اليوم، إنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس 19 أبريل 2018، على أن تجرى انتخابات الجمعية العمومية للشعبة يوم الخميس 26 أبريل 2018 من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذي للشعبة "رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء"، على أن تقدم طلبات الترشيح للشعبة لدي إدارة شئون المجلس بالدور الرابع بالنقابة.