السلطات التركية تعتقل 80 عنصرا ينتمون لجماعة جولن في 18 بلدا

اعتقلت السلطات التركية 80 عنصرا ينتمون إلى جماعة الداعية التركي فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة والتي وقعت عام 2016.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج قوله، اليوم الخميس، إن المخابرات التركية نفذت عمليات خاصة في 18 دولة حول العالم اعتقلت خلالها 80 عنصرا ينتمون إلى جماعة جولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

يذكر أن الإدعاء العام في تركيا أمر - في وقت سابق - باعتقال 70 مسئولا عسكريا للاشتباه في صلتهم بالشبكة المخططة لمحاولة الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2016.وتم القبض على نحو 160 ألف شخص ، كما تم فصل حوالي العدد ذاته من الموظفين الحكوميين بسبب صلتهم المزعومة بجماعة جولن أو جماعات مسلحة أخرى.