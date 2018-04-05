مدير "الكوميدي": الرقابة تشاهد "كوميديا البؤساء" على "ميامي" الأربعاء

قال المخرج أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدي، إن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية سيشاهد العرض المسرحي "كوميديا البؤساء" للمخرجة مروة رضوان، يوم الأربعاء المقبل على مسرح ميامي، استعدادًا لافتتاحه رسميًا للجمهور يوم الخميس المقبل.

وأضاف "السيد" لـ"الوطن"، أن "العرض جاهز فنيًا، والأفيشات أيضا جاهزة لكن لم يتم طباعاتها أو تعليقها، بسبب تتابع الأعياد والإجازات خلال هذه الأيام".

والمسرحية مأخوذة عن نص "البؤساء"، للكاتب الفرنسى الشهير فيكتور هوجو، وقدمت مروة رضوان معالجة مختلفة للنص بوجهة نظر تميل إلى الكوميدا والسخرية.

"كوميديا البؤساء" من بطولة رنا سماحة، التي تخوض تجربتها المسرحية على مسارح البيت الفني، ورامي الطومباري، محمد عبده، محمود عزت، وإيهاب الزناتى، عمرو كمال بدير، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا رمضان، دنيا سامى، يوسف ذكري، مريم البحراوي، وأكرم عمران، بجانب فرقة "بلاك تيما"، وفرقة استعراضية روسية، واستعراضات رشا مجدي، وأشعار أحمد حسن راؤول، والعمل من إخراج مروة رضوان، وإشراف عام أحمد السيد.