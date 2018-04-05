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الوطن

وكيل "الصحة" يزور ميت غمر لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سي

منذ 21 دقيقة
كتب: صالح رمضان
وكيل "الصحة" يزور ميت غمر لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سي

حملة الفيروسات الكبدية

 زار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، وحدة طب الأسرة بصهرجت الكبرى في ميت غمر، رافقه الدكتور يحيي الشاذلي، رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، وذلك للوقوف على أعمال مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "مصر خالية من فيروس سي 2020"، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسمنة "أمراض غير معدية "، داخل إحدى وحدات طب الأسرة بالدقهلية، لتكون ضمن مبادرة الرئيس كمرحلة أولى.

وجرى تفقد أماكن تقديم المبادرة، وخط سير المريض، والتسجيل الطبي للحالات على الموقع الإلكتروني، وتم ملاحظة تواجد أعداد كبيرة من المترددين لإجراء المسح المجاني للأربعة أمراض، وهي فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة.

وأطلع الدكتور يحي الشاذلي، على إجمالي التردد علي المركز منذ بداية المبادرة، حيث بلغ 658 مواطنًا في 5 أيام فقط، مما أدى إلى مضاعفة عدد مقدمي الخدمة للتيسير علي المواطنين.

كما جرى التأكد من إجراء جميع الفحوصات والإجراءات بكفاءة عالية.

وقدم المترددين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصحة الدقهلية على جودة الخدمة المقدمة، مرددين هتافات "تحيا مصر" في نهاية الزيارة.

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