بالصور| محافظ الجيزة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

زاراللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة، لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وكان في استقباله الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك الكرسي السكندري وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك.

رافق المحافظ نائبيه اللواء علاء الهراس والدكتورة منال عوض، واللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، واللواء محمد رأفت، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير المساعد، وعدد من القيادات الأمنية ووفد من مديرية أوقاف الجيزة والمنطقة الأزهرية.

ومن المقرر أن يزور المحافظ، يوم السبت، مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة، لتهنئة الأقباط الإنجيليين ومطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس بعيد القيامة المجيد.