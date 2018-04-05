تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| محافظ الجيزة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

منذ 22 دقيقة
كتب: وائل فايز
بالصور| محافظ الجيزة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الدالى يزور الكنيسة الكاثوليكية

زاراللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة، لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وكان في استقباله الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك الكرسي السكندري وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك.

رافق المحافظ نائبيه اللواء علاء الهراس والدكتورة منال عوض، واللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، واللواء محمد رأفت، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير المساعد، وعدد من القيادات الأمنية ووفد من مديرية أوقاف الجيزة والمنطقة الأزهرية.

ومن المقرر أن يزور المحافظ، يوم السبت، مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة، لتهنئة الأقباط الإنجيليين ومطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس بعيد القيامة المجيد.

أخبار متعلقة
الأساقفة يطالبون الكنائس بإنهاء قداسات عيد القيامة قبل منتصف الليل

الأساقفة يطالبون الكنائس بإنهاء قداسات عيد القيامة قبل منتصف الليل
"أمن أسيوط" ينهي استعداداته لتأمين احتفالات عيد القيامة

"أمن أسيوط" ينهي استعداداته لتأمين احتفالات عيد القيامة
فترات مفتوحة على "البرنامج العام" للاحتفال بـ"عيد القيامة"

فترات مفتوحة على "البرنامج العام" للاحتفال بـ"عيد القيامة"
استنفار أمني في القاهرة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

استنفار أمني في القاهرة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

بالفيديو| عمرو مصطفى يستعيد الذكريات بـ"كراكيب"

بالفيديو| عمرو مصطفى يستعيد الذكريات بـ"كراكيب"

مصادر: تعليمات بـ"الصحة" بمراقبة أماكن تصنيع وبيع "أسماك شم النسيم"

مصادر: تعليمات بـ"الصحة" بمراقبة أماكن تصنيع وبيع "أسماك شم النسيم"

3 أطعمة ومشروبات قد تؤدي للوفاة.. بينها الكولا

3 أطعمة ومشروبات قد تؤدي للوفاة.. بينها الكولا

آلاء لاشين تحاور نوال الزغبي في "قالوا وقلنا" على شاشه "الأولى"

آلاء لاشين تحاور نوال الزغبي في "قالوا وقلنا" على شاشه "الأولى"

وكيل "الصحة" يزور ميت غمر لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سي

وكيل "الصحة" يزور ميت غمر لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سي

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل