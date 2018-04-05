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الوطن

"القابضة للصناعات الكيماوية": 11.6 مليار جنيه تكلفة مشروع "كيما 2"

منذ 55 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"القابضة للصناعات الكيماوية": 11.6 مليار جنيه تكلفة مشروع "كيما 2"

محطتا كيما

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن توقيع عقد تمويل مشروع "كيما 2" بين الشركة وتحالف من البنوك حدث مهم جدًا، مشيرًا إلى أن المشروع سينتج 1200 طن أمونيوم يوميًا، و1600 طن يوريا يوميًا بتكلفة 11.6 مليار جنيه يشترك في تمويله 6 بنوك مصرية.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن نسبة مشاركة البنوك في المشروع كانت 51.2% والباقي تمويل ذاتي، وبعد توقيع هذا العقد تم رفع هذه النسبة لـ 61.8%.

وتابع أن هذا المشروع عملاق يقام في مدينة كيما بأسوان، ويتيح آلاف فرص العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مشددًا على أن جزءًا كبيرًا منه ينهي معاناة أهالى أسوان مع مصرف كيما، فهو منصب على الاهتمام والتوافق البيئي، وعمل دائرة مغلقة للمياة الخاصة بالمشروع لمنع التلوث وإعادة تدوير المياه مرة أخرى.

 

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