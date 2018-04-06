"المالية": ألغينا الشيكات الورقية.. والموازنة العامة صارت "مميكنة"

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة نجحت في إلغاء الشيكات الورقية من تاريخ مصر، وتم إغلاق 61 ألف حساب حكومي في البنك المركزي، موضحًا أن جميع التعاملات المالية الآن مدفوعات إلكترونية، وأنه تمت ميكنة الموازنة العامة للدولة بالكامل.

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، أن المدفوعات الإلكترونية قصة نجاح عملوها المصريين، حيث تم تدريب 15 ألف شخص على مستوى الجمهورية خلال أقل من عام، إلى جانب إعداد البنية التحتية للازمة لذلك.

وتابع أن هناك وفد من الخزانة الأمريكة جاء لمساعدتنا، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي لتقديم قرض أو منحة لتنفيذ ذلك، لكن عملها فريق مصري ومن دربهم مصريين، ومن يديرها مصريين، وهذا ساهم في الحفاظ على سرية البيانات، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإنجاز نظام المدفوعات الإلكترونية في عام واحد بدلًا من عامين.