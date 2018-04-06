ناقد رياضي: محمد صلاح رفع طموحات المصريين في كأس العالم

قال الناقد الرياضي إسلام صادق، إن النجم العالمي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول رفع سقف طموحات المصريين في بطولة كأس العالم، لأنه من أفضل 3 لاعبين في العالم، ولا حديث في العالم كله إلا عنه.

وأضاف صادق، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فصائية "النهار وان"، مساء الخميس، أن صلاح أصبح قيمة عالمية ولا يقل عن كريستيانو رونالدو.

وأشار صادق إلى أن طموح المصريين في كأس العالم مشروع ولكن الواقع عكس ذلك، لأن الاعتماد على لاعب واحد صعب جدًا، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل لمحمد صلاح في المنتخب الوطني وكذلك عبدالله السعيد ومحمد النني وآخرين.

وأوضح صادق أن كوبر مدرب المنتخب المصري تسلم مهمة لا يستطيع أحد تحملها بوصول مصر لكأس العالم.