بالفيديو| والد مريم يعلن نيته التنازل عن القضية من أجل دفن جثمان ابنته

كشف حاتم مصطفى والد الشابة "مريم" المعروفة إعلاميًا بضحية العنصرية إنه ينوي التنازل عن القضية من أجل دفن جثمان ابنته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أنه سأل في البداية عن مدة بقاء جثمان ابنته لتشريحه وأن المسؤولين في الشرطة أخبروه أنه سيستغرق 3 أسابيع على الأكثر.

وأكد والد مريم أن مسؤولي الطب الشرعي أخبروه أن تشريح الجثمان سيستغرق 12 أسبوعًا وأنه سيذهب بصحبة المحامي للاستفسار عن سبب بقاء الجثمان في الثلاجة 12 أسبوعًا وأنه قد يتنازل عن القضية من أجل دفن جثمان ابنته.