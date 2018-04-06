رئيس مؤسسة الحج يكشف عن سعر حج الجمعيات: 96000 للفندق المطل على الحرم

كشف أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج، عن أسعار حج الجمعيات لهذا العام، والزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار الحج، والتي بلغت من 5% إلى 10%.

وأوضح عبدالموجود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "الحياة اليوم" المٌذاع عبر فضائية "الحياة"، أسعار الحج طبقًا للمستوى كالتالي:

المستوى الاقتصادي الرابع فنادق أقل من 3 نجوم بالمطقة المركزية 63600 جنيه

المستوى الإقتصادي الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية 72600 جنيه.

المستوى الثاني فنادق 4 نجوم و5 نجوم تبعد عن الحرم 750 مترا فقط، بـ82700 جنيه.

المستوى الأول 96900 فنادق 5 نجوم إقامة على ساحة الحرم.

وأكد عبدالموجود أن هذه الأسعار شاملة تذاكر الطيران والإنتقالات والإقامة.