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الوطن

"التضامن": سداد رسوم الحج للفائزين بالتأشيرات حتى 19 أبريل

منذ 44 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"التضامن": سداد رسوم الحج للفائزين بالتأشيرات حتى 19 أبريل

غادة والي

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس محلس أمناء المؤسسة القومية لتيسر الحج والعمرة، أن الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية من خلال القرعة الإلكترونية والبالغ عددهم 12 ألف حاج يسددون رسوم رحلة الحج حتى 19 أبريل الجاري.

وأضافت الوزيرة، في الكلمة ألقاها نيابة عنها أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية خلال المؤتمر الصحفي للوزارة لإجراء القرعة إلكترونيا: في حالة اعتذار بعض الفائزين نستعين بغيرهم من القائمة الاحتياطية، موضحة إعلان أسماء المشرفين المقرر الاستعانة بهم لخدمة الحجاج الأسبوع المقبل، بعد إجراء العديد من الاختبارات التحريرية والدينية.

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