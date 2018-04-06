محلب: مصر ملتزمة رئيسا وحكومة وشعبا بدعم لبنان

يشارك المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مؤتمر "الأرز" لدعم الاقتصادي اللبناني والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت رعاية الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء لبنان.

وأكد "محلب" خلال الكلمة التي القاها خلال المؤتمر على أنه يشارك في هذا المحفل المهم بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اقتناعا منه بأهمية وقوف المجتمع الدولي بأسره لدعم دولة وشعب لبنان الشقيق.

أكد على التزام مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، بدعم الدولة والحكومة والشعب اللبناني، ووقوفها بشكل كامل وراء الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للنهوض بالاقتصاد اللبناني ومواجهة التحديات الجسيمة التي فرضتها حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة في السنوات الأخيرة.

كما أوضح أن الحكومة المصرية نجحت في القيام بعملية إعمار وتنمية ضخمة، لعلها الكُبرى في التاريخ المصري الحديث، وفي ظرفٍ بالغ الصعوبة، أثناء خوض الدولة المصرية وقواتها المسلحة حربا ضروسا لاجتثاث جذور الإرهاب.

​وأضاف أن هذه التجربة المصرية، على الرغم مما تحمله من خصوصية، أثبتت بشكل حاسم إمكانية مقاومة ومواجهة الإرهاب، بالتوازي مع العمل الدؤوب لتحقيق خطة تنمية مستدامة، تم تنفيذها على مدار السنوات الأربع الماضية، باعتبارها الضمانة الحقيقية والوحيدة لتحقيق تطلعات الشعوب، ومنع نشوء البيئة الحاضنة للمنظمات الإرهابية.

كما كرر استعداد مصر كامل للتعاون مع الحكومة اللبنانية، وبالشراكة مع الدول الشقيقة، للإسهام في الجهد التنموي الضخم الذي تقوده حكومة الرئيس سعد الحريري في لبنان، سواء على المستوى الثنائي ومن خلال التعاون المصري-اللبناني عبر الشراكات التنموية بين القطاعين العام والخاص في البلدين، أو من خلال صيغة التعاون الثلاثي مع حكومات الدول الصديقة الملتزمة بدعم الاقتصاد اللبناني ومساندة جهود الحكومة اللبنانية لمواجهة الأعباء التي فُرضت عليها في الفترة الأخيرة.

وأشاد بالوثيقة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة اللبنانية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتهدف لتحقيق حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجذرية لإيجاد بيئة اقتصادية مشجعة للاستثمار والتوظيف في لبنان، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، كما حث الدول المشاركة في هذا المحفل توجيه رسالة دعم حقيقية لجهود الحكومة اللبنانية.

الجدير بالذكر أن مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني يشارك فيه حوالي 40 دولة ومنظمة دولية بالاضافة إلى القطاع الخاص، وذلك لدعم الخطة التي أعدتها الحكومة اللبنانية لتعزيز الاستثمار خاصةً في مشروعات البنية التحتية.