إلغاء تدريب عسكري أمريكي في جيبوتي بسبب حادثين لطائرات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس الغاء تدريب عسكري في منطقة جيبوتي بعد حادثين وقعا لطائرتين اميركيتين هذا الاسبوع.

وامرت الحكومة الجيبوتية بمنع تحليق الطائرات العسكرية الاميركية بعد حادثين الثلاثاء، كما قال الكومندان بيل اوربان احد المتحدثين باسم الاسطول الخامس الاميركي.

واضاف ان تدريبا عسكريا برمائيا الغي "لاسباب امنية".

ووقع حادثان الثلاثاء في جيبوتي لطائرتين اميركيتين. فقد تحطمت واحدة نجا قائدها في مطار جيبوتي الدولي بينما اصيبت مروحية "باضرار هيكلية" بدون اصابة احد، عند هبوطها في منطقة شاطىء عرتة، حسب اوربان.

وسجلت حوادث طائرات عدة في الجيش الاميركي.

فقد تحطمت طائرة "اف-16" في لاس فيغاس بغرب الولايات المتحدة ما ادى الى مقتل طيارها. وقتل اربعة من افراد طاقم مروحية لمشاة البحرية الاميركية الثلاثاء في كاليفورنيا خلال تدريب.

وتشكل القاعدة الاميركية في جيبوتي عنصرا اساسيا في الاستراتيجية الاميركية لمكافحة الجهاديين في اليمن والصومال.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية اللفتنانت كولونيل كينيث ماكنزي انه لا توجد علاقة بين حوادث الطائرت الاخيرة على ما يبدو.