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الوطن

الذهب يستقر عند أقل مستوى في أسبوعين قبيل بيانات اقتصادية

منذ 57 دقيقة
كتب: وكالات
الذهب يستقر عند أقل مستوى في أسبوعين قبيل بيانات اقتصادية

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات، اليوم الجمعة، عند أقل مستوى في أسبوعين مع استقرار الدولار، وبالتزامن مع زيادة الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وفي ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية.

وجاء استقرار سعر المعدن الأصفر، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، تعليماته لمسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة 100 مليار دولار تعريفات جديدة على الصين، مما أشعل التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وكانت أسعار الذهب قد فقدت 12 دولاراً عند تسوية تعاملات أمس، بعد إشارات من واشنطن وبكين بشأن الاستعداد للتفاوض حول نزاعهما التجاري.

واستقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 1328.2 دولار للأوقية، في حين استقر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلاً 1326 دولار للأوقية.

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