"معلومات شمال سيناء": تلقي تنسيقات المسافرين من العريش إلى الإسماعيلية

قال مصدر بمركز الاتصال بمحافظة شمال سيناء، إن المحافظة مستمرة في تلقي التنسيقات للمسافرين من العريش إلى الإسماعيلية وإنهاء إجراءات السفر للحالات المرضية وأصحاب الأشغال والأعمال والحاجيات الملحة.

وأوضح بيان لمركز المعلومات بمحافظة شمال سيناء، أن المحافظة نسقت خلال الساعات الماضية لسفر دفعة جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العليا والعمالة غير المنتظمة والحالات المرضية لخارج محافظة شمال سيناء، وعددهم 750 فردًا من المرضى ومرافقيهم، تحت إشراف عبد العال البدري السكرتيرالمساعد للمحافظة.

وأضاف البيان، أن المحافظة تنسق مع الجهات المعنية لسفر دفعة أخرى من أصحاب الحالات المرضية والمقيمين خارج محافظة شمال سيناء خلال الأيام المقبلة.