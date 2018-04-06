النقابة البيطرية بجنوب سيناء تحدد موعد انتخابات التجديد النصفي

أعلن الدكتور رمضان عبد الفتاح، نقيب الأطباء البيطريين ومدير الطب البيطري السابق بمحافظة جنوب سيناء، ان انتخابات التجديد النصفي للبيطريين سوف تجرى يوم الجمعة المقبلة الموافق 13 أبريل الجاري لاختيار ثلاث أعضاء فوق السن من المرشحين لعضوية النقابة العامة كما سيتم اختيار 3 أعضاء تحت السن لاختيار من المرشحين لعضوية النقابة العامة.

وأكد أنه سيتم اختيار مرشح وحيد من المرشحين لعضوية قطاع شرق الدلتا، وطالب رمضان جميع الأطباء بالحضور بكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومي.

وأضاف أن الانتخابات ستتم في مقر مركز التأهيل الاجتماعي بحي الزهور بطور سيناء.