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الوطن

الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق ومدافع هاون في جوبر

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق ومدافع هاون في جوبر

الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق ومدافع هاون في جوبر

عثرت وحدات من الجيش السوري على شبكة أنفاق، ومدافع هاون في جوبر استخدمها الإرهابيون في الاعتداء على مدينة دمشق ومحيطها.

وكشفت السلطات السورية بعد سيطرتها على الغوطة الشرقية، عن شبكة أنفاق كانت تستخدمها فصائل المعارضة، تمتد إلى حي جوبر الدمشقي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وهذه الأنفاق كانت تستخدم لجلب المواد الغذائية من دمشق لبيعها للسكان مقابل ربح مالي قد يتجاوز ضعف سعرها الحقيقي، كما عثر أيضا على مشفيين ميدانيين تحت الأرض.

وسيطر الجيش السوري على حي جوبر وبلدات الغوطة الشرقية المحاذية له، إثر انتهاء عملية إجلاء أكثر من 40 ألف شخص من مقاتلي فصيل فيلق الرحمن ومدنيين من المنطقة، التي يشهد دمارها على حجم المعارك والقصف.

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