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الوطن

تعثر تطبيق الاتفاق بين الجيش السوري والمسلحين في دوما

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
تعثر تطبيق الاتفاق بين الجيش السوري والمسلحين في دوما

سوريا

ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أنه لم يسجل اليوم خروج أي من مسلحي "جيش الإسلام" المعارض وعوائلهم أو المختطفين المحتجزين لديهم من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.

وأكدت مراسلة "روسيا اليوم"، أن عشرات الحافلات المخصصة لإخراج المسلحين وأهاليهم من دوما غادرت المنطقة اليوم فارغة، بالتزامن مع انتهاء الاجتماع الموسع بين ممثلي الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي من جانب وقادة "جيش الإسلام" من جانب آخر بخصوص انسحاب المسلحين وأهاليهم الرافضين لتسوية أوضاعهم، حيث من المرجح أن الطرف السوري-الروسي أعطى مهلة للمسلحين للخروج من آخر معقل لهم في الغوطة الشرقية.

وأوضحت مراسلة "روسيا اليوم" أن سبب تعثر تنفيذ الاتفاق يكمن في طرح الجانبين شروطا، حيث لا يزال عدد كبير من المقاتلين يرفضون الخروج بصيغة حافلة تقل المسلحين وعوائلهم مقابل حافلة تقل المختطفين، بالإضافة إلى الخلافات القائمة بخصوص مسألة السلاح والأموال الخاصة للمدنيين الراغبين في تسوية أوضاعهم والبقاء في المنطقة بعد انسحاب المسلحين.

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