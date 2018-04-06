8 شهداء و 1070 اصابة في جمعة "الكاوتشوك"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الى 8 فيما بلغ عدد المصابين 1070 في احصائية غير نهائية.

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة ان 1070 مواطنا وصلوا الى المستشفيات والرعاية الاولية والنقاط الطبية منها 551 مصابا في الرعاية والنقاط الطبية و 442 مصابا في مستشفيات الوزارة و77 في المستشفيات الاهلية ومن الاصابات 12 سيدة و 48 طفلا.

ووصفت 25 إصابة بالخطيرة و239 بالمتوسطة و156 بالطفيفة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت الصحة استشهاد مواطنين في شرق المنطقة الوسطى وهما صدقي فرج ابو عطيوي (45 عاما) من سكان النصيرات وابراهيم العر (20 عاما) ، كما واستشهد الشاب محمد سعيد موسى الحاج صالح 33 عاما سكان رفح بعد اصابته في الصدر والبطن، شرق رفح ، اضافة الى استشهاد علاء يحيى الزاملي 17 عاما شرق رفح، واستشهاد الطفل حسين ماضي ( 16 عاما) من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة بعد ان ظل مجهول الهوية لبعض الوقت.

وكان الشاب مجدي رمضان شبات استشهد شرق غزة التي اصيب بها العشرات بالرصاص فيما استشهد اسامة خميس قديح 38 عاما برصاص الاحتلال شرق خانيونس.

وكان الشاب ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا استشهد متأثرا بجراح اصيب بها الجمعة الماضية حيث جرى تشييعه ظهر الجمعة. وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود اكثر من مرة في رفح وخانيونس وغزة والبريج. وأدى اطلاق قنابل الغاز الى اصابة خمسة واربعين فلسطينيا بحالات اغماء وتشنج في رفح وحدها.

وشهدت الحدود في جمعة الكوشوك مشاركة عشرات الالاف من الفلسطينيين في التظاهرات السلمية قرب الحدود فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لاطفاء الاطارات المشتعلة دون جدوى.